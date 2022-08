Charakterystyczne dla tego okresu na Zachodzie było usuwanie granic wstydu. Jeszcze w 1968 r. Beatlesi umieścili na swojej płycie piosenkę z prostym pytaniem Why Don't We Do It in the Road? ("Dlaczego nie robimy <<tego>> na ulicy?"). Podobno natchnienie do tej refleksji naszło Paula McCartneya w Indiach, gdzie zobaczył dwie małpy spółkujące na ulicy. Nie zauważył już większej różnicy między zachowaniem zwierząt i kulturą ludzi. Oderwany od prokreacji, a nawet uczucia, seks stawał się czynnością rozrywkową, odczłowieczając ludzi.