Cały świat podnieca się jedną imprezką. Kim jest Sanna Marin, która najpewniej zapłaci za nią głową?

Poglądy Sanny Marin są bardzo postępowe. Została nawet określona mianem "najbardziej lewicowej premier w historii Finlandii". Stanowczo sprzeciwia się ograniczaniu liczby przyjmowanych uchodźców, chce też neutralności kraju pod względem emisji dwutlenku węgla. Nie boi się wyjść do ludzi i razem z nimi bawić się na festiwalu rockowym (jest fanką Rage Against the Machine), ani wziąć udziału w Paradzie Równości. Swoją przebojowością zmienia standardy w światowej polityce.