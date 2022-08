Być może, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o "Joker: Folie a Deux" przecieraliście oczy ze zdumienia. Jak to druga część historii o przeciwniku Batmana (w tej roli nagrodzony Oscarem Joaquin Phoenix) będzie musicalem? Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień mamy zobaczyć w niej Lady Gagę jako Harley Quinn? Warner Bros. chyba na głowę upadło. A jednak to się dzieje.



Kolejne oficjalne doniesienia na temat "Jokera 2" spływają jedne po drugich. Warner Bros. ewidentnie chce w ten sposób uspokoić skonsternowanych fanów, którzy rozgniewali się po niedawnej informacji o odstawieniu odstawieniu "Batgirl" na półkę". Jeszcze wczoraj firma zdradziła, że sequel "Joker: Folie a Deux" wypuści 4 października 2024 roku. Dzisiaj natomiast pojawił się pierwszy teaser, potwierdzający wcześniejsze plotki o tym, że Harley Quinn w filmie zagra Lady Gaga (co nie musi oznaczać końca Margot Robbie w tej roli, bo to inne uniwersa).