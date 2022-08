W 4. sezonie "Stranger Things" pojawia się kilka nowych postaci, w tym Vickie grana przez Amybeth McNulty. Nastolatka okazuje się nowym obiektem westchnień Robin Buckley, która już w poprzednim sezonie ujawniła, że należy do społeczności LGBT+. Nie ona jedyna, bo ten szczegół łączy ją z gwiazdką "Ania, nie Anna". Aktorka wyznała na Tiktoku, że jest biseksualistką. Nie tylko zresztą dokonała coming outu, ale przedstawiła też światu swoją dziewczynę.



Wyznanie o przynależności do społeczności LGBT+ nigdy nie należy do łatwych. Aktorce, której sławę przyniosła tytułowa rola w serialu "Ania, nie Anna", zaczynają jednak wchodzić w nawyk. To brzmi dosyć absurdalnie, ale Amybeth McNulty dokonuje coming outu już po raz trzeci. Teraz zrobiła to zaledwie kilka tygodni po tym, jak poprzednio przyznała, że jest bi.