Gdy Sylwana Bieżywiatr dokonała rzezi w elfiej stolicy Darnassus, było to czymś znacznie więcej niż tylko szokującym zwrotem akcji. Ludobójstwo nocnych elfów miało konsekwencje bezpośrednio dotykające graczy. Dla wielu z nich Darnassus był miejscem spotkań, relaksu oraz odpoczynku. To tutaj, pośród gęstych magicznych lasów, część fanów WoW-a rozpoczynało przygodę z tym MMORPG, mając sentymentalny stosunek do stolicy. Ta została doszczętnie zniszczona, a gracze bezpowrotnie stracili do niej dostęp. Stracili kawałek własnej historii.