I tak po raz kolejny czytamy w mnożących się tweetach i postach, że rzeczywistość znów dogoniła czas akcji popularnego serialu czy filmu, jednocześnie zostając daleko w tyle za dawnymi wyobrażeniami o współczesnych zdobyczach technologii (nie licząc może wideorozmów, które stały się już chlebem powszednim). Analogicznych sytuacji było w przeszłości wiele - niezależnie od tego, czy mowa o wizji ponurej dystopii, czy niewyobrażalnie rozwiniętej cywilizacji, właściwie za każdym razem zestawianie prawdziwego życia z ekranowym wywoływało sporo emocji.



Przypomnijmy sobie choćby październik 2015 roku, gdy doścignęliśmy przyszłość z "Powrotu do przyszłości 2" - internet szumiał, prawda? Nic dziwnego: podobne sploty czasów niosą ze sobą pewną dawkę rozczarowania ("a my wciąż w lesie") i ulgi ("mogło być znacznie gorzej").



Oczywiście głębsze porównywanie stopnia rozwoju naszej cywilizacji do fabuł komediowych czy familijnych produkcji raczej nie ma większego sensu (jakkolwiek wielu autorom poważniejszych dzieł zdarzało się celnie przewidzieć przyszłe odkrycia i wynalazki), a wypadku "Jetsonów" jest na to najzwyczajniej w świecie za wcześnie.