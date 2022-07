Życzyłbym sobie, żeby ktoś twórcom "Gierka" w końcu wytłumaczył, że popularność danej produkcji nie jest równoznaczna z jej jakością. Inaczej filmy sygnowane nazwiskiem Patryka Vegi, zamiast zdobywać Węże, dostawałyby co najmniej Orły. Tak się nie dzieje i dziać się nie będzie. Oglądany chętnie przez publiczność tytuł nie musi być dobry. Można go przecież oglądać ironicznie i z braku laku. Co więcej, wcale nie trzeba obejrzeć go do końca, aby Netflix wpuścił go do swojej topki.