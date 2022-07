Mogło by się zdawać, że książka taka jak World of Warcraft: Sylwana to wyłącznie próba wybielenia twórców gier w oczach fanów. Chęć ponownego zyskania ich przychylności. Recenzje zachodniego wydania World of Warcraft: Sylwana dowodzą jednak, iż najnowsza książka jest czymś znacznie, znacznie więcej. To jedna z najlepiej ocenianych książek z serii World of Warcraft, jakie kiedykolwiek się pojawiły. Gigantyczna w tym zasługa autorki Christie Golden, mającej w portfolio wiele publikacji ze świata Warcrafta. W tym uwielbiane przez fanów Przebudzenie Króla Lisza. Jeśli ktokolwiek mógł dobrze opowiedzieć pełną, kompleksową i wielobarwną historię Sylwany, to właśnie Christie Golden.