Netflix ma swoje „Stranger Things” i Amazon też będzie miał. Na te seriale czekam najmocniej

Bez dwóch zdań lipiec upłynie pod znakiem "Stranger Things", a także powrotu "Zadzwoń do Saula". Nie zmienia to jednak faktu, że nowości serialowych jest znacznie, znacznie więcej. Na liście znajdziemy kilka tytułów, co do których mam nadzieję, że będą naprawdę mocne i świeże. Sprawdźcie, na co warto czekać.