Można odnieść wrażenie, że amerykański koncern wręcz uparł się, żeby irytować fanów Tolkiena zmianami w ustalonym kanonie. Tych ostatnich jest naprawdę dużo, co w połączeniu z brakiem praw do treści "Silmarillionu" i "Niedokończonych opowieści" prowadzi do dalszej nieufności. Współtwórca nowej produkcji J.D. Payne ma rację, gdy w wypowiedzi dla magazynu "Empire" (za portalem CBR) mówi o wieloletnim oczekiwaniu fandomu na produkcję rozgrywającą się w Drugiej Erze. Tylko co z tego?



Tak, to jeden z najbardziej fascynujących okresów w historii Śródziemia. Czas, gdy tworzono Pierścieni Władzy, Khazad-dum był olśniewającym królestwem kransoludów, a ludzie z królestwa Numenoru doszli do szczytu swojej potęgi i piękna. Wielu z nas od dawna było zafascynowanych kontaktami Saurona z Elfami Wysokiego Rodu (również dlatego "Śródziemie: Cień Mordoru" okazało się takim hitem), upadkiem Westernesse czy Ostatnim Sojuszem elfów i ludzi. To wszystko jest niepodważalne.