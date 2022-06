Disney+ jest już dostępny w Polsce. Ile kosztuje dostęp do biblioteki tego serwisu streamingowego pełnego "Gwiezdnych wojen", Marvela i nie tylko? Czy można współdzielić konto i na jaką jakość wideo można liczyć? Co z oglądaniem bez internetu? Zebraliśmy w jednym miejscu wszystko, co musisz wiedzieć o nowej usłudze z filmami i serialami online.