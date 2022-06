Amber Heard poniosła sromotną porażkę w procesie, który wytoczył jej Johnny Depp. Dlatego przyszłość aktorki nie jest dziś jasna, ale co do jednego nie można mieć wątpliwości. Amber Heard nie przyjmie werdyktu jury bez walki. Na to przynajmniej wskazuje fragment pierwszego udzielonego przez nią wywiadu. Fani Deppa po obejrzeniu materiału znów rzucą się do Twittera, by pisać o kłamstwach i słabym aktorstwie Amerykanki.