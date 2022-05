Każdy dzień procesu Johnny Depp kontra Amber Heard może przeważyć szalę na korzyść jednej ze stron. Ostatnio grupa świadków zeznawała na korzyść aktorki, co może poważnie wpłynąć na decyzję ławy przysięgłych - spora szansa, że słowa części z nich okażą się kluczowe i doprowadzą do klęski Deppa w tej batalii. Z drugiej strony to wizerunek tego pierwszego ma się znacznie lepiej.



Obrona Heard regularnie strzela sobie w stopę - poza problemami PR-owymi mieliśmy już do czynienia z kłamstwami, zaprzeczaniem własnym insynuacjom czy powoływaniem niewiarygodnych świadków. Pamiętajmy, że decydujący ma okazać się fakt, czy Johnny Depp faktycznie używał przemocy wobec byłej żony - jeśli tak, to cały pozew o zniesławienie zostanie rozstrzygnięty na korzyść aktorki (niezależnie od tego, czy ona również dopuszczała się przemocy wobec męża - a wiele wskazuje na to, że tak było).



Teraz do akcji ma wkroczyć Kate Moss - modelka i dawna dziewczyna Deppa. Amber Heard niegdyś powołała się na jej osobę, co teraz może jej stanąć kością w gardle.