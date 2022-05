Dr Stradomska: W kulturze często obowiązuje postrzeganie mężczyzny w kategorii macho. Osoba, która zawsze powinna być w gotowości do podejmowana działań. To przecież głowa rodziny, która nie może mieć żadnych trudności i problemów, także tych natury psychicznej. Właśnie między innymi przez takie podejście tak wielu mężczyzn rocznie popełnia samobójstwo. Przez uwarunkowania kulturowe i społeczne wydawać się może, oczywiście błędnie, że mężczyzna może nie doświadczać trudnych emocji oraz aspektów związanych z tym, że to on może być ofiarą, a nie katem.



Jak uświadamiać i zapobiegać? Istotna jest profilaktyka w tym zakresie i próba zwrócenia uwagi na to, że każdy - niezależnie od płci i uwarunkowań - może zderzyć się z sytuacją związaną z przemocą domową i jej konsekwencjami dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Wielu mężczyzn stara się ukryć temat, gdyż boi się sądów i wyśmiania ze strony społecznej. Licząc, że sprawa załatwi się sama. Najważniejszymi elementami, które mogą przyczynić się do zmiany postrzegania tej sytuacji, są przede wszystkim właśnie wspomniana profilaktyka oraz możliwość promowania informacji o przemocy domowej w mediach i kształtowania jej w opinii publicznej.



W przypadku ofiar ważne jest też to, aby spróbować pomyśleć o stereotypach w szerszym kontekście i spróbować poradzić sobie z trudnościami jeszcze zanim sytuacja stanie się bardzo trudna. Pomoc psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry w wielu aspektach może okazać się niezbędna. Jeśli jesteśmy świadkami lub powiernikami: ważna jest rozmowa z ofiarą wprost i zachęcenie do psychoterapii oraz działań, które mogą zmienić schemat postępowania i reagowania na różne sytuacje.



Musimy postrzegać ludzi w podobnym kontekście - każdy może mieć trudności natury fizycznej, psychicznej czy relacyjnej.



Pamiętajmy, że przemoc w związku może zacząć się na wiele sposobów. Niekiedy nie są to zachowania kierowane do drugiej osoby wprost. Bywa tak, że agresja ma różne wymiary: zarówno werbalne, jak i niewerbalne. Niekiedy "podłożenie nogi" może być traktowane jako zabawa, żart, jednakże zgodnie z teorią to jest akt agresji.



Mężczyzna powinien być traktowany w taki sam sposób jak każda osoba będąca w relacji czy pewnej społeczności. Trzeba pamiętać, by choć na chwilę inaczej pomyśleć o świecie i otaczającej nas rzeczywistości. To że mężczyzna może być silniejszy od kobiety nie znaczy, że będzie tak w każdym wymiarze. Niekiedy właśnie w takim przypadku warto pomyśleć dwukrotnie o tym, co może dziać się za zamkniętymi drzwiami. Publiczne obrażanie kogoś, poniżanie czy niewerbalne znaki również mogą świadczyć o tym, że osoba jest ofiarą przemocy domowej. Kat może mieć różne oblicza niezależnie od płci, wyglądu fizycznego czy wykształcenia. W XXI wieku postrzeganie tego aspektu powinno być inne - skutki agresji to nie tylko siniaki czy obrażenia fizyczne, ale przede wszystkim to, co może dziać się we wnętrzu jednostki.



Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy, pamiętaj, by jak najszybciej zgłosić się po pomoc i poinformować o problemie. Jednym z najpopularniejszych kontaktów jest NIEBIESKA LINIA.