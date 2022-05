Beata Kozidrak ukarana za jazdę po pijaku. Wyrok jest "rażąco łagodny"

PAP poinformowała, że zapadł wyrok w sprawie Beaty Kozidrak. Popularna polska piosenkarka we wrześniu ubiegłego roku została zatrzymana na warszawskim Mokotowie - prowadziła swoje BMW mając 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, a zatem: pijana jak bela. Gdyby nie reakcja innych kierowców, którzy poinformowali policję, najpewniej doszłoby do tragedii.



Świadkowie zauważyli, że zmierzający w tym samym kierunku samochód wokalistki zespołu "Bajm" chaotycznie zmienia pasy ruchu, wjeżdża na krawężniki oraz niebezpiecznie zbliża się do innych pojazdów, wymuszając nagłe reakcje innych uczestników ruchu i stwarzając realne zagrożenie. Całe zdarzenie zostało nagrane.



Przypominamy, że rozprawa miała odbyć się 16 marca, ale Kozidrak nie stawiła się w sądzie. Kara nieodpłatnej pracy na cele społeczne spotkała się z jej sprzeciwem jako "zbyt surowa". Powtórzmy - prace społeczne i grzywna (dla Kozidrak - grosze) za prowadzenie po konkretnym chlaniu, które miało ogromną szansę skończyć się potrąceniem człowieka, to "zbyt surowa kara". Teraz, po ogłoszeniu ostatecznego wyroku, to prokuratura ma wobec niego obiekcje - uznając karę za "rażąco łagodną".