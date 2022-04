Netflix kasuje seriale i filmy bez mrugnięcia okiem. Pod nóż leci wiele hitów. Lista

Netflix kasuje seriale i filmy. To ma być nowa strategia na radzenie sobie z kryzysem. Jakich produkcji już nie obejrzymy? Znamy tytuły, które nie doczekają się premiery na Netfliksie. Sprawdźcie listę anulowanych seriali filmów serwisu w 2022 roku. Jest ich całkiem sporo.



Te działania to próba poradzenia sobie przez Netfliksa z czekającymi go wyzwaniami. Ostatnio głośno było o odpływie subskrybentów, a lepiej raczej nie będzie, bo serwis doczekał się wreszcie godnych i bardzo zajadłych subskrybentów. Na domiar złego czerwony serwis VOD kasuje wiele filmów i seriali, które były lub miały szansę stać się hitami. Dla ratowania swojej pozycji chce wprowadzić tańszy abonament z reklamami oraz walczy ze współdzieleniem kont. Co gorsza, zamiast przyciągać widzów ciekawymi nowościami, okroił swój dział animacji. Kasuje też filmy i seriale, które były hitami. Nie zobaczymy adaptacji kultowego komiksu "Gnat" oraz kontynuacji "Bright" i "Archiwum 81".



Cały świat oczekiwał kolejnego wzrostu, a tymczasem Netflix zaliczył spadek liczby subskrybentów. Pierwszy od ponad 10 lat, co pociągnęło za sobą też drastyczny spadek cen akcji. Firma szuka powodów w sankcjach nałożonych na Rosję i konkurencyjnych serwisach, ale nie chce biernie na to wszystko patrzeć. Jej szefostwo powróciło do pomysłu z tańszym abonamentem z reklamami, co w mojej opinii jest jak gaszenie pożaru szklanką wody.



Tymczasem każdy fan serwisu oczekuje, że platforma znów zacznie dawać nam prawdziwe perełki Netflix Originals. W ostatnim czasie Netflix produkuje dużo, ale wartościowych produkcji jest tyle, co kot napłakał. W dodatku szefowie serwisu zdecydowali o cięciach w dziale animacji. To totalnie zaskakujące, bo właśnie kreskówki - szczególnie te dla dorosłych - stały się jednym ze znaków rozpoznawczych Netfliksa.