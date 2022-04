Uwaga! Od tego punktu znajdziecie spoilery z filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu".



Oryginalny materiał trwał zaledwie 10 sekund i opublikowano go m.in. na kanale Marvel Studios Canada. Filmik oczywiście szybko usunięto, ale w międzyczasie wiele portali zdążyło go powielić. Zapytaliśmy polskiego oddziału Disneya o komentarz w tej sprawie, ale do publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jak na tak krótkie wideo liczba zawartych w nim spoilerów może robić wrażenie. Nie tylko zobaczyliśmy najlepsze jak do tej pory ujęcia dwóch (wcześniej) zagadkowych postaci, ale też pokazano pewną kluczową postać z animowanego serialu "What If...?". Bohaterowie, o których mowa, to odpowiednio: Monica Rambeau jako Kapitan Marvel, Kapitan Carter z "What If…?" i nie kto inny jak Charles Xavier grany przez sir Patricka Stewarta .