Dinozaury wydostały się z parków rozrywki i trafiły nawet do ludzkich miast w niemal wszystkich poprzednich częściach (a dokładniej mówiąc w "Zaginiony Świat: Park Jurajski", "Parku Jurajski 3" i "Jurassic World"), ale dopiero wydarzenia z "Upadłego królestwa" przeważyły szalę. Bo tym razem jednak prehistoryczne gady zadomowiły się na wolności na stałe i w większej liczbie. Na niebie obok samolotów latają pterodaktyle, a na ulicy przed naszym autem może przebiec welociraptor. Film zapowiada się intrygująco i choć marka podupadała jak to tytułowe królestwo, to powrót dawnej ekipy na pewno sprawi, że będziemy ludzie będą walić do kin drzwiami i oknami.



Film "Jurassic World: Dominion" wejdzie do kin 10 czerwca.