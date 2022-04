HBO Max to kino, a Amazon Prime Video jest wypożyczalnią VHS. Czym jest Netflix?

Nawet jeśli filmy pokroju "6 Underground" czy "Czerwona nota" mogą pochwalić się przeszarżowanym budżetem, to wciąż daleko im do tego, co możemy oglądać w kinach. Dlatego produkcjom Netfliksa najbliżej jest do mockbusterów w stylu produkcji wytwórni The Asylum. To wątpliwej jakości tytuły, które mogą sprawić widzom mnóstwo frajdy, ale w przeciwieństwie do "Rekinado" mają w sobie nieznośne pokłady pretensji.



Każda z wymienionych platform oferuje swoim użytkownikom inne treści. Ich jakość, jak to jakość, bywa różna. HBO Max i Amazon Prime Video wie jednak, na czym ich marka stoi. Serwisy te konsekwentnie podążają raz wytyczoną ścieżką. Jeszcze do niedawna nie miałyby startu do Netfliksa. Streamingowemu gigantowi brakuje jednak dzisiaj ich wyrazistości. Chociaż ilościowo wciąż wygrywa, to jakościowo jest daleko w tyle za konkurencją.