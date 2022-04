Jak donosi portal JustWatch, w 1. kwartale 2022 roku usługa zaliczyła delikatny wzrost o jeden procent względem poprzedniego badania. Wielu Polaków może narzekać na seriale Netfliksa, ale dla większości najwidoczniej wcale nie stanowi to powodu do kasowania subskrypcji. Przy 37 proc. rynku dominacja platformy nie ulega wątpliwości. Na kolejnym miejscach znajdują się Amazon Prime Video (15 proc.), Player (11 proc.), Apple TV+ (10 proc.) i Viaplay. Dla tego ostatniego to debiut w zestawieniu, podobnie jak dla HBO Max, które zgarnęło 2 proc. w badaniu.