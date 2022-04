Piotr Adamczyk niedługo podbije Amazon Prime Video. "Night Sky" i inne majowe premiery serwisu

W maju Amazon Prime Video nie zwalnia tempa. "Night Sky" z Piotrem Adamczykiem i 2. sezon "The Wilds" to nie jedyne premiery platformy, jakich należy wyczekiwać w przyszłym miesiącu. Prócz tego pojawią się bowiem jeszcze dwa programy, a wśród nich "Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls", w którym tytułowa gwiazda muzyki poszukuje pewnych siebie kobiet, gotowych dołączyć do niej podczas światowej trasy koncertowej.