Wyszukuje i pokazuje najbardziej cringe'owe TikToki. Gość jest jak Khaby Lame

I wiadomo, że to, co robi Australijczyk, jest trochę boomerskie. Podejrzewam, że gdybym wychował się w czasach TikToka, a nie MySpace'a czy Fotki, to nagrywałbym podobne rzeczy. No dobra, może nie aż tak złe, jak te wyśmiewane przez Gorringe'a, ale pewnie i tak po latach bym ich się wstydził. Sam szyderca też nie jest taki nieskazitelny, bo ma na koncie pewną krzywą akcję: nagrał filmik, na którym wsadził sobie palec w tyłek i potem go wąchał (na marginesie dodam, że po wyjęciu palec był cały brązowy), by sprawdzić, czy jest chory na Covid-19. Kiedy oglądam to nagranie, to mam właśnie taką minę jak on teraz.



* zdjęcie główne: swagboygorringe / TikTok