"Wyborcza" spytała youtuberów o ich wersję zdarzeń. Ci przyznali, że w mieszkaniu czasem mogło być głośno - są przecież streamerami (i to głośnymi, jak wiemy) - ale gdy sąsiadka pierwszy raz zwróciła im uwagę, starali się później zachowywać ciszej, zwłaszcza po godzinie 22. Sąsiadka miała być roszczeniowa i już na wstępie ich obrazić; rzekomo zarzucała Górniakowi, że jest biedny i nie może kupić sobie własnego mieszkania. Groziła też codziennym pisaniem donosów.



Jeśli zaś chodzi o scysję z sąsiadem, to on miał zacząć awanturę, gdy tylko influencerzy wyszli na klatkę sprawdzić, czy jest tam prąd. Sam miał prowokować do bitki, wyciągając ręce i mówić: "To chodź!". Po burzliwej wymianie zdań wszyscy rozeszli się do mieszkań, a dopiero potem sąsiad miał zeznać, że Nitro groził mu nożem i zepsuł rower. Zdaniem youtubera sąsiad wymyślił to, by zwiększyć powagę sytuacji. Jedyne, do czego przyznał się Nitro, to podanie nazwiska sąsiada w czasie streamingu. Obaj twierdzą, że sąsiadowi najzwyczajniej w świecie zależało na pieniądzach.



Nitro i Takefun to popularni streamerzy i influencerzy, poza relacjami z gier nagrywający też inne rodzaje materiałów w popularnych kontach i uczestniczący w galach freak fight. Nitrozyniak ma już ponad 2 mln subskrybentów, podczas gdy Takefun - 260 tys.