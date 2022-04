Nie było wtedy w rosyjskim kinie miejsca na propagandę?



Nie można mówić o propagandzie jako takiej, ale jej przejawów nie brakowało. Warto w tym miejscu wspomnieć o "Obronie Sewastopola". To o tyle interesujący przykład, że jest on dość bliski prawdzie historycznej. Chanżonkow nie do końca zakłamuje rzeczywistość, tylko pokazuje jak tytułowe wydarzenie wyglądało. Przeciwnicy, czyli członkowie koalicji francusko-brytyjsko-tureckiej nie są tu demonizowani. Oni zostają przedstawieni w sposób neutralny. Oczywiście dobrzy są Rosjanie. Oficerowie carscy giną co chwilę, bo są tak bohaterscy i odpowiedzialni za ojczyznę, a zwykli prości żołnierze w zasadzie bywają co najwyżej ranni. W filmie zobaczymy jednak pewną ciekawą scenę, kiedy to dowódcy zachodni mają naradę dotyczącą oblężenia Sewastopola. W niej dochodzi do zafałszowań.



Chanżonkow jako osobę dominującą, która miała wpływ na to jak szarża na Sewastopol wyglądała pokazuje brytyjskiego lorda Reglana. Według faktów historycznych, to jednak Francuzi podejmowali najważniejsze decyzje. Reglan ma tu też dwie ręce, chociaż w rzeczywistości był jednoręki. Trudno powiedzieć, czemu takie drobne, bo drobne zakłamania znalazły się w filmie. Ważne jest jednak to, że Rosjanie mieli wtedy bardzo dobre, od nowa nawiązane stosunki partnerskie z Francuzami i Brytyjczykami. Dlatego zapewne nie chcieli ich zbytnio demonizować. Pozwolili sobie jednak, aby pokazać swoich żołnierzy w jaśniejszych niż u przeciwników mundurach. Jest to dość istotne, bo to trik znany kinematografii niemal od zawsze. Ciemniejsze kolory kojarzą nam się z tymi złymi i gdy dochodzi do starcia z kimś, kto jest ubrany w jaśniejsze kolory od razu wiemy, że to jemu powinniśmy kibicować.