Lecha Rocha Pawlaka raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, ale z kronikarskiego obowiązku napiszę, że pochodzi z opolskiego "podziemia". Zasłynął dwoma filmikami w 2007 roku, które były jednymi z pierwszych virali w polskim internecie. Pierwszy z nich to wspomniane "Żeli Papą" (nie jest to tytuł piosenki, ale spolszczony fragmentu jego freestyle'u), a także Wena jest King Konga.



To nagrania z jakby innej epoki, ale jego legenda wciąż żyje w internecie - jest cytowany przez innych raperów (np. Tede), youtuberów i twórców memów. Generalnie niemal wszystkich. Co robił w tym czasie Lech Roch Pawlak? Przez pewien czas słuch o nim zaginął, ale w ostatnich latach widzimy go w podwójnej roli: aspirującego rapera i miłośnika zwierząt.