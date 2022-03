Spodziewam się, że mroczniej zrobi się dopiero teraz, gdy na pierwszy plan wyjdą Marc oraz tytułowy Moon Knight. Ich niemalże do samego końca epizodu de facto tu nie było. Serial w cwany sposób pokazywał nam przez cały odcinek wyłącznie perspektywę Stevena, a gdy tylko do gry wchodził Marc, doświadczaliśmy przeskoku w czasie do przodu. Jedyne, co widzieliśmy, to efekty pracy najemnika, co było ciekawym zabiegiem ze strony scenarzysty.



"Moon Knight" nie jest przy tym serialem wybitnym i nie wyróżnia się specjalnie na tle innych produkcji w odcinkach na podstawie komiksów. Nie czekam też na kolejne epizody z aż taką niecierpliwością, jak w przypadku zeszłorocznych "WandaVision", "What If...?" czy "Lokiego", ale z chęcią po nie sięgnę, gdy już się pojawią. Dla fanów, którzy również na nie czekają, mam przy tym dobrą wiadomość: Disney+ dostał oficjalną datę premiery w Polsce.