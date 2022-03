Oscary olewają horrory i science fiction. Obudźcie się, się dziadersy z Akademii

Wśród najważniejszych wymieniłbym: wspomniany niemożebnie długi czas trwania; możliwość szybkiego sprawdzenia wyników w social mediach; coraz bardziej krytyczne spojrzenie na obrzydliwie bogatych, sztucznych, udających przejęcie problemami tego świata, a w gruncie rzeczy oderwanych od rzeczywistości celebrytów; rosnące zniechęcenie do transmitowanych spektakli, które każą nam zasiąść przed telewizorami o wyznaczonej godzinie; przewidywalne nominacje i zwycięstwa tzw. oscarbaitowych tytułów; w końcu - wzrost świadomości przeciętnego widza, internetowe dyskusje i serwisy, dostęp do agregatorów recenzji.



Z jednej strony można dopatrywać się tu niechęci do autorytetów, a z drugiej - zwykłego znudzenia i irytacji. Interesujący się kinem widzowie są bardziej niż kiedykolwiek świadomi jakości wielu znakomitych filmów, które powinny zostać dostrzeżone przez Akademię, a które są przez nią ignorowane - i to najwyraźniej wyłącznie ze względu na przynależność do gatunków pokroju science fiction, fantasy czy horror.



Nowa fala jakościowych filmów grozy czy filmów fantastycznych w sensie ogólnym zasługuje nieraz na uznanie znacznie większe, niż cała masa wyróżnianych przeciętniaków, których twórcy odhaczyli kilka obowiązkowych oscarowych punktów - niestety, by się przebić, potrzebne jest zazwyczaj wyrobione już nazwisko reżysera (tu odnoszę się między innymi do Guillermo del Toro).