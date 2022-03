Można się też zastanawiać, czy proza Mroza to najlepsza baza do przecierania szlaków w adaptacjach rodzimej fantastyki naukowej (choć warto zauważyć, że nie są to powieści źle oceniane). "Chór zapomnianych głosów" to nazwa dwutomowego cyklu powieści. Akcja skupia się na okręcie badawczym "Accipiter", który przemierza bezkres kosmicznej próżni, a jego załoga pogrążona jest w głębokiej kriostazie. Nieliczni świadomi są dramatu, który rozgrywa się na pokładzie.