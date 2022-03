Okazało się, że w przyszłości może pojawić się konieczność uiszczenia dodatkowych opłat za udostępnianie hasła innym. Jest to jeden z elementów "badania sposobów umożliwiania użytkownikom udostępniania treści poza własnym gospodarstwem". Pierwsze testy odbędą się w najbliższych tygodniach w Peru, Kostaryce i Chile. Klienci Netfliksa w tych krajach będą mogli dodać dwóch dodatkowych członków do swoich kont za drobnym dodatkiem do abonamentu - w przypadku Kostaryki będzie to równowartość 2,99 dolarów amerykańskich. Najdroższy pakiet kosztuje tam 15,99 USD, czyli - obecnie - ok. 67,50 zł). Z kolei najtańszy pakiet to około dziewięć baksów, zatem w jego przypadku "bonusowy użytkownik" dorzuciłby 1/3 całości.



Netflix ma pracować nad "zrozumieniem użyteczności nowej funkcji" we wspomnianych państwach przed wprowadzeniem zmian w innych - nie wiemy zatem, w jakiej formie (i czy w ogóle) ta transformacja dojdzie ostatecznie do skutku.



Wydaje się to uczciwą propozycją dla subskrybentów, którzy nadużywali możliwości dzielenia konta na kilka profili - na przykład handlując w sieci i zrzucając się na konto z kimś nieznajomym. Przyjaciele i dalsza rodzina wciąż będą mogli zrzucać się na subskrypcję - tym razem w pełni uczciwie. Najwyższa pora.