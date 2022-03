Dziki Trener drze się, co Polacy mają myśleć o Ukrainie. Jego filmik jest szkodliwy jak ruskie trolle

To wszystko nie stoi mu na przeszkodzie, by całą sytuację z pandemią i uchodźcami wziąć jak zwykle na chłopski rozum. Mniej więcej przedstawił to tak: skoro pandemia jest taka groźna, to znaczy, że nie powinno się nikomu odpuszczać, a skoro odpuścili, to może jednak nie jest taka groźna. "Ta pandemia to jeszcze jest, czy już jej nie ma? Bo ja już nie wiem" - pytał szyderczo.