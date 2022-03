Dla wielu influencerek Instagram jest głównym źródłem dochodów, więc utrata go z dnia na dzień faktycznie może doprowadzić do łez. Warto ponadto mieć na uwadze, że rozpowszechnione nagranie to najprawdopodobniej część większego Instastory. Póki co nie wiemy, czy oglądana instagramerka faktycznie nie wspomniała ani słowem o wojnie i skupiła się wyłącznie na swoich własnych potrzebach. Nie zmienia to oczywiście faktu, że ze zrozumiałych powodów większości osób trudno w obecnej sytuacji współczuć Rosjanom. To z Ukraińcami są teraz nasze serca i umysły.