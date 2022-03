Bajki dla Ukrainy: Storytel udostępnia darmowe opowieści. Gdzie jeszcze znajdziemy bajki po ukraińsku?

W ramach inicjatywy wsparcia dla ukraińskich dzieci, Storytel stworzył specjalny katalog historii w formie audio, przetłumaczony na ich ojczysty język i nagranych przez ukraińskich lektorów i lektorki. Wszystkie bajki zostały udostępnione do darmowego słuchania na stronie kazkowyjswit.pl (co oznacza: "bajkowy świat").



Na wspomniany katalog Storytel składają się nagrania klasyków ("Jaś i Małgosia", "Królowa Śniegu", "Czerwony Kapturek") oraz produkcje Storytel Original ("Hania i Kudłaty Pies", "Dobranocki" czy produkowany jeszcze "Detektyw Ząbek"). Lista bajek ma być stopniowo poszerzana o nowe tytuły. W planach są też nagrania wideo, na których Nataliia Hnitiy (jeszcze do niedawna aktorka teatru lalek w Połtawie) oraz Valentyna Nazdoymynoha (autorka książek dla dzieci) będą czytały kolejne bajki.



Wśród nich pojawi się opowieść o Mróweczce Daszy, napisana specjalnie przez aktorkę - to historia małej mrówki, która pewnego dnia wraz z mamą musi opuścić swój dom. Dasza trafia do innego kraju, w którym poznaje inną sympatyczną mrówkę imieniem Jaś. Wówczas odkrywa, że nowy, nieznany świat jest nie tylko ciekawy, ale też przyjaźnie do niej nastawiony.