FIFA 22 bez Rosjan. EA Sports dołącza do sankcji i banuje rosyjskie drużyny

Co ciekawe, w przypadku gier z serii FIFA mowa jest jedynie o usunięciu rosyjskich klubów oraz reprezentacji, ale twórcy gry NHL 22 pójdą ze zmianami o krok dalej. Z najnowszej odsłony gry sportowej dla miłośników hokeja znikną również Białorusini.



EA Sports wyraziło przy tym solidarność z obywatelami Ukrainy, wezwało do pokoju oraz zakończenia inwazji. Takie podejście do sprawy niezwykle cieszy, gdyż twórcy gier wideo nie silą się na eufemizmy, byle tylko nie urazić Rosjan nazywających wojnę "operacją wojskową".