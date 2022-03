Na południu najważniejsze walki toczą się o miejscowość Chersoń (300 tys. mieszkańców), która strategicznie położona jest podstawą do dalszych ataków na Odessę oraz Krzywy Róg, który otwiera bramy na Kijów. To także ostatnie miasto na Dniestrze, położone praktycznie na jego ujściu do Morza Czarnego.