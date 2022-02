Eurowizja 2022 bez udziału Rosji. Organizatorzy zmienili zdanie, ale słowa "wojna" unikają

24 lutego 2022 r. wojsko Federacji Rosyjskiej zaatakowało Ukrainę. Od wczoraj u naszych sąsiadów trwa wojna, a Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, wzywa inne kraje świata do nałożenia sankcji gospodarczych - a te na razie nie są dotkliwe. Pojawiły się też apele o to, by wykluczyć Rosjan z rozgrywek sportowych oraz aktywności kulturalnych.