Tłusty czwartek już dziś. Po tych filmach zgłodniejesz albo nigdy więcej nie tkniesz pączka

W tłusty czwartek kebab z powodzeniem mógłby zastąpić pączki. Dostęp do niego jest w końcu bardzo łatwy. Na każdym rogu znajdziemy budki czy restauracje, które zaserwują nam te kawałki mięsa w dużej bułce z wypalającym gardło sosem. Akcja tej produkcja skupia się wokół syna właściciela jednego z takich przybytków. Ibo nie chce jednak iść w ślady ojca, a zostać reżyserem kina akcji. Dokładniej chce zrobić pierwszy niemiecki film kung-fu. Rodzic zmusza go jednak do pracy nad reklamami swojej nieruchomości. Sprawa skomplikuje się jeszcze bardziej, kiedy dziewczyna głównego bohatera zajdzie w ciążę.



Film nie jest aktualnie dostępny w VOD.