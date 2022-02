Gra "Uncharted" jest bardziej filmowa niż jej ekranizacja. Nowe, nie znałem

Nie będę teraz recenzować gier, ale napiszę, co moim zdaniem zadecydowało o tym, że stały się kultowe i dlaczego film "Uncharted" jest kiepską ekranizacją. To wcale nie była grafika, choć ta była rzecz jasna olśniewająca. To też nie była postać Nathana Drake'a - pociesznego i nieustraszonego awanturnika, który ciągle pakował się w kłopoty, choć on też stanowił jeden z fundamentów popularności serii. To również nie były zagadki czy śmiercionośne pułapki, które były standardowe, proste i stanowiły raczej przerywniki pomiędzy tym, co najatrakcyjniejsze: totalną rozpierduchą.



"Uncharted" od "Tomb Raidera" odróżniała przede wszystkim niemal ciągła akcja i mordowanie zastępów wrogów. Przez cztery części i dodatki posyłaliśmy na tamten świat tysiące ludzi (i trochę potworów) i może zabrzmię jak psychopata, ale dawało to ogromną satysfakcję i radochę. Szczególnie, że system walki był przyzwoity i nie wkurzał nawet na padzie. Nathan Drake ze swoim zalotnym uśmieszkiem na takiego nie wygląda, ale to prawdziwa maszyna do zabijania. Jeżeli Lara Croft to Indiana Jones w szortach z pistoletem zamiast bicza, to Drake jest synem Johna Rambo i Jamesa Bonda.