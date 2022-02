W "Matkach równoległych" Pedro Almodovar nie pokazuje niczego, czego w jego twórczości jeszcze byśmy nie wiedzieli. To, co zwykle podawał z artystycznymi ambicjami, opowiadał popkulturowymi odniesieniami, tutaj zdaje się pretensjonalne, podane od niechcenia. To odmierzony od linijki film reżysera, który usilnie próbuje nas zaskoczyć, a wzbudza jedynie niesmak. Z pewnością trafiłby bowiem w gusta widzów, namiętnie spędzających wolny czas, oglądając kanał Lifetime.



Wszystko wydaje się tu jednak być na swoim miejscu. Mamy vintage'owe krzykliwe dekoracje, nie brakuje przejmującej muzyki Alberto Iglesiasa (to jego 13 współpraca z Almodovarem), ani nawet muz reżysera. W "Matkach równoległych" zobaczymy, kradnącą show zawsze gdy się pojawi Rossy de Palmę, a pierwsze skrzypce gra Penelope Cruz, z której twórca wyciąga wszystko, czego potrzebuje. W końcu na planie spotkali się po raz ósmy i widać, że rozumieją się bez słów. W kreacji aktorki nie znajdziemy ani grama fałszu. Wspólnie z Mileną Smit próbują wycisnąć ze scenariusza, ile tylko się da.