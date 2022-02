Janusz Korwin-Mikke dziś w Hejtparku u Stanowskiego. Będzie ostra drama, to wiem na pewno

Janusz Korwin-Mikke od lat jest stałym dostarczycielem kontrowersyjnych wypowiedzi i memicznych zachowań. Ze świecą można szukać jakiejś jego opinii, która nie wzbudzałaby uśmiechu politowania lub nie prowokowałaby do zirytowanej odpowiedzi. Trudno politykowi Konfederacji odebrać jednak, że ze swojej kontrowersyjności uczynił całkiem skuteczną broń w walce o poparcie Polaków. Jest w pełni świadomy internetowej popularności swoich bon-motów i dobrze odnajduje się w taiej roli.



Co jednak, gdy na spytki weźmie go zaangażowany i nieugięty w poszukiwaniu prawdy dziennikarz? Krzysztof Stanowski lubi się przedstawiać w takiej roli, ale w przeszłości wychodziło mu to bardzo różnie. Na każdą skuteczną akcję przeciwko gali fame MMA z gangsterami przypada w jego przypadku jakaś wiernopoddańcza rozmowa np. z Kubą Wojewódzkim. Czy Janusz Korwin-Mikke, który będzie gościem dzisiejszego programu Hejt Park, również wymknie się Stanowskiemu? Będziemy mieć do czynienia z niepoważnym przerzucaniem się głupimi tezami czy ostrym dziennikarskim grillowaniem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.