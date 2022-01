Polacy oszaleli na punkcie serialu "Upadek". Te thrillery Netfliksa też przyprawią cię o dreszcze

"Upadek" zyskał nowe życie. Nie jest to serial nowy, ale wciąż odkrywają go w naszym kraju kolejni widzowie. Brytyjska produkcja już od jakiegoś czasu utrzymuje się na liście najpopularniejszych danego dnia tytułów na Netfliksie. Każdy, kto widział ten tytuł wie, że nie ma co się temu dziwić.



Napięciem z "Upadku" można by obdzielić co najmniej trzy inne seriale. Ale nie te, które trafiły na poniższą listę. Tak jak produkcja z Gillian Anderson przykują was do ekranu na wiele godzin i nie będziecie mogli oprzeć się pokusie, aby na napisach końcowych kolejnych epizodów jak najszybciej wcisnąć przycisk "następny odcinek".