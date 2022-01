TVN7 za miesiąc może przestać nadawać. Stacja czeka na koncesję od ponad roku

Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji nie ma raczej podstaw do nie przedłużenia koncesji i pewnie to zrobi, choć podobnie jak w przypadku TVN24 - na ostatnią chwilę. Zaniepokojenie TVN Grupy Discovery jest jednak całkiem zrozumiałe. Wyobraźmy sobie, że za miesiąc kończy nam się umowa i nie wiemy, czy będziemy mieli pracę. Dlatego wysłałem wiadomość do rzeczniczki prasowej KRRiT z prośbą o wyjaśnienie powodów takiego opóźnienia.



Wysłałem mail do KRRiT z pytaniami o koncesję dla TVN7. Kiedy otrzymam odpowiedź, umieszczę ją tutaj.



* Zdjęcie główne: "Hotel Paradise" / materiały prasowe TVN