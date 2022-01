"Spider-Man: Bez drogi do domu" bije "Jurassic World" i "Króla Lwa". Polowanie na "Avatara" czas zacząć

Nie jest to wynik niemożliwy do pobicia. Wszystko będzie oczywiście zależało od dwóch kwestii: dalszego zainteresowania widzów i rozwoju pandemii. Wariant Omikron ostatnio rozluźnił jednak swój chwyt w Stanach Zjednoczonych, a linia nowych zachorowań się wypłaszczyła. To pozytywny sygnał. Co więcej, dotychczasowe wyniki "Spider-Man: Bez drogi do domu" w kolejne weekendy były częstokrotnie więcej niż analogiczne zarobki produkcji Jamesa Camerona. Zgarnięcie kolejnych 40 mln w następnych kilku tygodniach wciąż jest w zasięgu ręki. Kolejne na liście "Avengers: Koniec gry" (858 mln) i "Przebudzenie Mocy" (936 mln) mogą z kolei spać spokojnie.