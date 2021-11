"Czerwona nota" to hit Netflixa. Czy jaja Kleopatry istniały naprawdę?

Jaja Kleopatry zostały wymyślone na potrzeby filmu przez scenarzystę i reżysera Rawson Marshall. Opowieść o nich jest na tyle prawdopodobna, że nawet ekipa filmowa początkowo w nią wierzyła. "To tak przemyślana historia, że chciałbyś by była prawdziwa, ale nie, została totalnie zmyślona. To bardzo fajny pomysł, na który wpadł on sam" - przyznał w rozmowie z The Wrap producent Hiram Garcia.



Garcia przyznał, że reżyser snuł opowieść o zaginionych jajach Kleopatry, wszyscy patrzyli w reżysera jak w obrazek, ale tak naprawdę to był tylko tzw. MacGuffin. To określenie na przedmiot lub osobę napędzającą fabułę filmu. Była nim tytułowa statuetka w "Sokole Maltańskim" czy biblijna Akra Przymierza z "Poszukiwaczy Zaginionej Arki". MacGuffinem był też szeregowiec James Francis Ryan, a koncept strollował Quentin Tarantino w "Pulp Fiction". Mowa tu o teczce, której błyszczącej zawartości nam nigdy nie pokazano.



Wielu widzów przez cały film domyślało się, że jaja Kleopatry to bajka, ale takie artefakty są możliwe. Zwłaszcza, że królowa Egiptu słynęła z życia na bogato i pogardy dla biedaków. Założyła się z Markiem Antoniuszem, że zje najdroższy obiad w historii. Kiedy na stół miał wjechać deser, służba przyniosła jej kielich z octem. Zdjęła perłę z ucha (jedną z dwóch największych na świecie) i wrzuciła do środka. Po rozpuszczeniu skarbu, wypiła napój wart 10 milionów sestercji (czyli około pół miliona dolarów).