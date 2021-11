Śladami Vii, Powder i ich towarzyszy trafimy do ubogiego Zaun. Ich eskapada odbija się szerokim echem w podziemnym mieście, choć nie tak, jak sobie to wymarzyli. Wybuch w kamienicy sprawia, że istniejące między górą i dołem napięcia przybierają na sile. Zaun nawiedzają służby porządkowe Piltover, żądające wydawania sprawców wybuchu.



W równoległej ścieżce wybuch kamienicy sprawia, że właściciel mieszkania - Jayce - wpada w nieliche kłopoty. Jako młody naukowiec zajął się badaniem zagadnienia co najmniej kontrowersyjnego - próbuje ujarzmić magię za pomocą nauki. Jego badania są uznane za niebezpieczne, a on sam zostaje zamknięty w więzieniu. Tam ma czekać do zgromadzenia rady miasta, na którym będzie miał szansę wygłosić swoją obronę i zdecydować, czy porzucić badania, przyznając, że są zbyt ryzykowne, czy iść w zaparte i móc zostać wygnanym.