Disney wyłącza komentarze pod świąteczną reklamą. Czy to przez rasistowskie komentarze?

Widzicie już co nie spodobało się polskim internautom? Tak jest! Kolor skóry nowego partnera głównej bohaterki. Pod wideo pojawiło się mnóstwo opinii na ten temat. Komentujący pytali czy to reklama dla mieszkańców Afryki, bo na pewno nie dla Polaków i rzucali wieloma rasistowskimi przemyśleniami. W końcu jednak Disney zablokował możliwość komentowania filmiku.



Możemy się tylko domyślać, że rasistowskie komentarze były powodem wyłączenia komentarzy. Nie mamy jednak pojęcia czemu zablokowano możliwość dodawania opinii również pod wideo z innych regionów (np. Wielkiej Brytanii). Wysłaliśmy pytania w tych sprawach do polskiego oddziału Disneya. Do momentu publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.