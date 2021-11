Polska memem Europy. Zagraniczne media miażdżą netfliksowe wydanie "Wiadomości"

"Nielegalni migranci paraliżują Europę", to materiał wyemitowany w sobotę w "Wiadomościach" TVP. Przypomnę, że to główny program informacyjny pierwszego kanału państwowej telewizji. Jej widzowie mogli zobaczyć przerażającą scenę strzelaniny w Szwecji, która miała potwierdzać antyimigracyjną narrację pracowników stacji. Okazało się, że było to wideo z planu 2. sezonu serialu "Szybki Cash" Netfliksa.



"Wiadomości" wydały potem oświadczenie, że przecież w materiale w żadnym miejscu nie było powiedziane, że to autentyczne wideo. To było jedynie "inscenizowane ujęcie", więc o co wszystkim chodzi. Pomimo krytyki i zarzutów manipulacji, materiał był emitowany przez TVP później jeszcze dwa razy – w niedzielnym i poniedziałkowym serwisie, ale już z uczciwszym komentarzem.



Autor powiedział, że to zdjęcia z planu serialu, ALE "choć to jedynie inscenizowana strzelanina, to podobne zdarzenia w Szwecji wcale nie są filmową fikcją".