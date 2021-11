"Młodzi Tytani: Akcja!" w 7. sezonie robi się jeszcze bardziej szalone. Rozmawiamy z jednym z twórców

W jakiś sposób wpisaliśmy się w szał na punkcie superbohaterów. Miło było dołożyć do niego swoją cegiełkę. Myślę jednak, że klucz do sukcesu serialu tkwi w czym innym. "Młodzi Tytani: Akcja!" mają charakter ewolucyjny. To nie jest tylko narracja superbohaterska. To nie jest tylko narracja hangout comedy. W jednym odcinku pokazujemy, jak Tytani walczą z potworami, a w drugim uczymy widzów matematyki. Zero powtarzalności. Atakujemy absurdem, dlatego kiedy ktoś myśli, że już wie, o co nam chodzi, na ekranie dzieje się coś zupełnie z innej beczki.