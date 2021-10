Co to dokładnie oznacza? Każdy odcinek "Korporacji Konspiracji" (jest ich łącznie 10) stanowi zamkniętą całość, ale jednocześnie we wszystkich pojawiają się elementy, do których twórcy z czasem wracają. Można to porównać do modelu znanego z sitcomów takich jak "Przyjaciele", "Teoria wielkiego podrywu" czy "The Office". Porównanie do tego ostatniego serialu jest pod pewnymi względami najwłaściwsze, bo nowa animacja Hirscha i Takeuchiego jest w dużej mierze korporacyjną komedią pracowniczą. Jedyna różnica jest taka, że Ridley, Hand i ich towarzysze pracują w innych warunkach niż zazwyczaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni.