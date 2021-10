Okiem Kosmetologa skazany. Hejtował znaną markę kosmetyków

Kacper L., prowadzący kanał Okiem Kosmetologa, jest winny zniesławienia firmy Skin79 - Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Poinformowała o tym Martyna Popiołek-Dębska na profilu prawny.azyl. To ona reprezentuje Skin79 - koreańską markę kosmetyczną.



Kacper L. to youtuber, który z założenia miał weryfikować składy poszczególnych produktów, uświadamiać i przestrzegać przed tymi potencjalnie nieskutecznymi lub wręcz szkodliwymi. Ostatecznie jednak jego wypowiedzi często sprowadzały się do zwykłych hejterskich ataków. Twórca kanału w jednym ze swoich nagrań z 2019 roku nazwał kosmetyki Deynn Beauty, które produkuje Skin79, "śmieciami", a ich składy "śmieciowymi". W tym kontekście trudno podważyć słowa: "Pamiętajmy, że hejt to nie opinia. Hejt to nieuzasadniony atak. Tak jak działania hejterów godzą w dobra osób fizycznych, tak godzą w dobre imię i renomę podmiotów" - komentuje wyrok Popiołek-Dębska.