"Siedzimy teraz i narzekamy, że wszyscy kierowcy ciężarówek i budowniczowie wrócili do domu do Polski i nie już nie wrócą. W porządku, skoro chcemy dobrze zbudowanych domów i regularnych dostaw papieru toaletowego, to dlaczego też nie przeprowadzimy się do Warszawy?" - czytamy w felietonie.